Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Trabzon spor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Avcı, "Ligimizin en fazla hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan takımı Göztepe. Biz de savunmada bununla ilgili neler yapabileceğimizi çalıştık. Hücum anlamında biraz topa fazla sahip olmayı istedik. Özellikle son döneme kadar 3'lü ve 5'li oynayan, sonrasında yeni hocayla beraber 4'lüye geçen Göztepe aynı zamanda bir geçiş takımıydı. İlk yarı oyunun ilk başlangıç sürecinde bugün doğru, istekli, baskılı oynamaya başladık. Girdiğimiz fırsatlar vardı, bunları değerlendiremedik. Rakibi de devreye soktuk. Özellikle kenar ortalarda bugün pozisyon hatası yaptık, Ahmetcan çıkardı. Sonrasında mağlup duruma düştüğümüz ilk golü yediğimiz pozisyon faulmüş. Maçta görmemiştim. İlk yarı biraz daha dominant oynamak istedik, hemen tepki verdik, arkasından bir daha verdik. Sonrasında 2-2 ile içeri girdik. Bizim çok alışık olmadığımız bir durum aslında" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise maç sonunda karşılaşmayı değerlendirip, maçın ilk devresinde istedikleri bir oyun sergilediklerini söyledi. Tomas, "Pozisyona girdik, belki 1 ya da 2 kez öne geçebilirdik ama maalesef ikinci devrede kırılma noktası oldu. Zor bir deplasmanda kırılma noktası bireysel hatalar oldu ve bizi cezalandırdılar. Ama ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maç ve 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız ve ligde kalacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor