Göztepe maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılar sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ile Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Penaltı atışlarıyla tur atladık. Başta bütün oyuncularımı, bütün ekibimizi ve bunun yanı sıra, bugün bu oyunu sonuna kadar güzelleştiren ve oyunun daha iyi oynanmasını sağlayan Göztepe'yi de kutluyorum. Bu maçtan önce referans aldığımız, Göztepe ile ligde oynadığımız bir maç vardı. Oynadıkları oyunla, bulundukları sıranın örtüşmediğini söylemiştim. Beklentimiz ön alan baskısıydı. Ligin rakip sahada en çok top kazanan takımı. Düşündüğümüz şiddette bir baskı olmadı. Hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Baskı düşündüğümüz şiddette olmayınca oynama fırsatları da yakaladık. Doğru oyun olduğunu düşünüyorum ilk yarıda. Pozisyonlar da bulduk ama bir iki pozisyon da verdik. Kalecimiz bu pozisyonları bertaraf etti. Josef'in geçen maçtan kalma bir sakatlığı vardı. Bugün maça başladı ama devrede Atiba'yla değiştirdik. İkinci yarıda oyunun yönünü değiştirme konularında daha iyiydik. Yapılan değişiklikler oldu. Oyuna olumlu yansıdığını düşünüyorum. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Savunmamızın dikkati iyiydi. Uzatma bölümünde benim adıma sevindirici olan şu, 4 gün önce maç oynamış bir takımın gösterdiği reaksiyon harikaydı. Fiziksel olarak oyundan kopmadık. Oyun aktıkça rakip alanda daha çok olduk. Maçın geneline göre son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk. Vuruşlar doğru olmadı. Penaltılara gittiğinde, Antalyaspor ile oynadığımız finalde de belirlediğimiz penaltıcılarımız vardı. Ersin de maharetini gösterdi. Kupayı kaldırana kadar devam etmek istiyoruz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise şunları söyledi: "Üzgünüz çünkü penaltılarla kaybetmek, normal bir şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor. Bugün 120 dakika ciddi bir mücadele verdik. Önümüzdeki maçta Hatayspor ile oynayacağız ve onlar dün 90 dakika oynadı. Bu da onlara avantaj sağlıyor. Bu statta Beşiktaş' karşı kendi açık oyunumuzla böyle bir mücadele ortaya koymak oldukça iyiydi. Yensek belki de daha farklı olacaktı bir şeyler. Her takım mümkün olduğunca fazla dinlenip maça çıkmak ister. Kasımpaşa ve Alanyaspor arasında da aynı şey yaşandı ve 1 gün vardı aralarında. Biz hocalar olarak haftalık planlar yaparız. Bugün gerçekten yorulduk ve geç saatte İzmir'e gideceğiz. Ancak iyi bir takımımız var ve yeterince dinlenme sürecimiz olacaktır. Bazı ağrıları olan oyuncularımız var ama ciddi sakatlıklar yok. Bu da iyi bir şey. Kupa mücadelesi bizim adımıza sona erdi ancak ligdeki, ligde kalma mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."