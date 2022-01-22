Göztepe maçının ardından

El Maestro: Yüzde bir bile rahatlamadık "Altay maçını kazanmak için sahada olacağız"Sözer: 10 pozisyona girip değerlendirememişiz İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'ye2-1 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - El Maestro: Yüzde bir bile rahatlamadık

"Altay maçını kazanmak için sahada olacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'ye2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Hücumdaki eksiklikleri ve Visca'nın da transferi sonucu hücumdaki aksaklık için Sözer, "Visca çok kaliteli bir oyuncu. Bitirici oyuncu. Çok pozisyonlar geldi. İkinci yarı 10 pozisyon gelmiş, değerlendirilememiş, maçı kaybedersiniz" açıklamasında bulundu.