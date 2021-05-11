Göztepe maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, kırmızı-siyahlı takımı son hafta alınacaklar sonuçlarla ligde bırakmak istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, kırmızı-siyahlı takımı son hafta alınacaklar sonuçlarla ligde bırakmak istediklerini söyledi.

Özcan Bizati, Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe'yi 5-3 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sadece bizim sonuç almamızın yetmeyeceği bir maçtı. Şimdi Trabzonspor maçına umutla gidiyoruz. Kayserispor-Fenerbahçe maçının sonucu da bizi etkileyecek. Olumlu sonular bizi ligde bırakacak. Maçı çok fazla yorumlamanın gereği yok. Bu takım dönüşleri yapmak zorundaydı" dedi.

Kötü oynadıkları dönemlerde kafalarında soru işaretinin hep olduğunu da dile getiren Bizati, "Çok daha önce bitirebilirdik birçok şeyi. Kan kusacağız kızılcık şerbeti içtik, diyeceğiz. İnşallah bu takımı ligde tutacağız" ifadelerini kullandı.Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, zor bir sezon yaşandığını ifade ederek, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah kazasız belasız yüz akıyla tamamlayacağımız bir sezon olacak. Sonlara doğru yaklaştıkça birçok oyuncuyu çok ciddi olmasa da sakatlıklarla sahanın dışında bırakmak zorunda kaldık. Bugünkü sonuçlara bakınca çok farklı mecraya giden bir lig söz konusu. Haftaya şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kendisinin olduğu yerde takımının her zaman hedefinin olduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularıma her şeyi söylerim ama başka kimseye söyletmem. Son maçı da yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Kimin neye ihtiyacı olduğu bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA