Göztepe maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe maçının ardından

12.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:00
Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

TOMAS: ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN ALDIKKarşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, üç puanı aldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Çok önemli üç puan aldık. Zor bir maç oldu. İlk yarıda top bizde kaldı. İkinci devre 2-0'ı da bulduk. Ardından basit iki gol yedik. Geçen haftalarda da böyle goller yedik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncularımı tekrar kutluyorum" dedi.ERSAN PARLATAN: BASİT PENALTI KARARLARIYLA KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayarak, "Bugün 2-0 geri düşmemize rağmen maçı inanarak mücadele ederek beraberliğe taşıdık. Ardından öne geçebileceğimiz pozisyonlar yakaladık. Sahada iyi bir Göztepe vardı. Buradan puansız ayrıldığımız için üzülüyoruz. Penaltıları içerde izledik, haksız yere basit penaltı kararları ile maçı kaybetmek kötü oldu. Buradan puansız ayrıldığımız takım olarak üzüntülüyüz. Her takım için söylüyorum hakemler biraz daha dikkat etsinler. İyi oynadığımız ve geri döndüğümüz maçta emeklerimiz heba oldu. İnşallah hakemler daha dikkatli olurlar" diye konuştu.


- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
Altay - Giresunspor maçının ardından
Altay - Giresunspor maçının ardından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Şevval Sam Ebru Şallı Caner Cindoruk
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:02:10. #1.14#
title