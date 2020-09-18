Göztepe maçının ardından
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Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe maçının ardından
18.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:47
Süper Lig'in 2'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.ERSAN PARLATAN: MAALESEF PENALTI GOLÜNDEN SONRA OYUNDAN DÜŞTÜKGöztepe Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan, 3 puan için Malatya deplasmanına geldiklerini, alınan 1 puanın hak edilmiş bir puan olduğunu kaydederek, "İlk yarım saat iyi bir Göztepe izledik. İstediklerimizi sahaya yansıtan, oyunun hakimiyetini elinde bulunduran, çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük. İstediklerimizi ilk devrenin son 15 dakikasında yapamadık. İkinci devre zaman zaman oyundan düştük. İkinci devre oyunun seyir zevki düştü, oyun çok durdu" diye konuştu.Ersan Parlatan, İzmir'e elleri boş dönmediklerini vurgulayarak, "Gaziantep maçına kadar iyi dinlenip, iyi istirahat edip, hafta içi iyi hazırlanacağız. Gaziantep maçından da 3 puanla ayrılırız" dedi.HAMZA HAMZAOĞLU: ÜRETKENLİĞİMİZDE PROBLEM VARDIYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise sahalarında oynadıkları maçı kazanmak istediklerini ancak mücadeleden 1-1'lik sonuçla ayrıldıklarını kaydetti. Fatih Karagümrük'e göre daha zorlu bir rakiple karşılaştıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Önemli ve etkili oyuncuları vardı. Takımım beni şu yönden mutlu etti; geçen haftaya göre biraz daha iyi durumdayız. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da derli toplu oynarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Hamzaoğlu, oyunu daha çok rakip yarı alanda oynadıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Rakibimizden daha üstün gibi göründük fakat üretkenliğimizde problem vardı. Sonuca gidecek ataklarımız çok fazla olmadı. Bunda da tabii rakibin duruşu, bizim henüz birbirimizi çok iyi tanımayışımızın etkileri var. Bunları zaman içerisinde gidermeye çalışacağız."

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Hamzaoğlu, "İnşallah o maçta bugünkünden daha iyi bir görüntü veririz, oyunumuzu biraz daha geliştiririz, inşallah üretebiliriz de. 1 puan hayırlı olsun, öyle diyelim. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puan da başlangıç için iyi puan, bu sezon için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

- Malatya

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Taha AYHAN
Taha AYHAN
DHA Editörü
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