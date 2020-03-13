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Koronavirüs, Galatasaray, Fuat Çapa, Spor

Göztepe maçının ardından

Fuat Çapa: Galatasaray maçı bizim için yerinde gelen bir mağlubiyet oldu"Bugün defansif olarak kurgumuzu sahaya iyi yansıttık""Koronavirüs konusunda federasyon ne karar verirse biz uymak zorundayız"Ersan Parlatan: Salı günü Rize'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyoruzSerhan TÜRK - Özgür KABAN...

13.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:52
Göztepe maçının ardından

Fuat Çapa: Galatasaray maçı bizim için yerinde gelen bir mağlubiyet oldu

"Bugün defansif olarak kurgumuzu sahaya iyi yansıttık"

"Koronavirüs konusunda federasyon ne karar verirse biz uymak zorundayız"

Ersan Parlatan: Salı günü Rize'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyoruz

Serhan TÜRK - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Oyuncuları maç için konsantre etmenin kolay olmadığını söyleyen Fuat Çapa, "Bugün sabaha kadar gayet olumlu hazırlanmıştık. Ancak ilk etapta seyircisiz oynanma ardından iptal edilme konuşmaları oyuncular arasında olumsuzluk oluşturdu. Maça konsantre olmak kolay değildi. Maç öncesi yapılan toplantıda oyunculara kafalarındaki olumsuzlukları kaldırıp, maça konsantre olmaları gerektiğini söyledik. Göztepe hızlı ataklarda sonuca giden Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Bugün defansif olarak kurgumuzu iyi sahaya yansıttık. Maça golle başlamamız da bizim açımızdan sevindirici. Ondan sonra oynadığımız oyun da gayet iyiydi. Yakaladığımız bir sürü pozisyon vardı ama son vuruşları yapamadık. Devre arasında aynı ciddiyette devam etmemiz gerektiğini söyledik ikinci yarıda rakibe pozisyon vermeden karşılaşmayı galip tamamladık" diye konuştu."GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN YERİNDE GELEN BİR MAĞLUBİYET OLDU"Takımın son haftalardaki olumlu çıkışı hakkında da konuşan Fuat Çapa, "Bizim adımıza son 4 hafta olumluydu. Çok sayıda yeni oyuncu olması, bizim gelmemiz... İlk iki haftalık süreçte birbirimizi tanımıyorduk, alışık değildik. Galatasaray maçı bizim için yerinde gelen bir mağlubiyet oldu. O maç sonradan bize avantaj olarak döndü. O maçta defansif olarak neler yapamadığımızı gördük. Geçişlerimiz çok ağırdı, o maçtan sonra bunları yapmaya başladık. Her gün üzerine koyarak devam ediyoruz. Az pozisyon verip çok gol atmaya başladık, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Sıralamaya bakarsak nefes alacak bir yerdeyiz ama 1-2 puan kredimiz var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Sezon sonu bu takımın neler yapacağını ön görerek kulübün belirlemiş olduğu planı izlemeye çalışacağız" şeklinde konuştu."KORONAVİRÜS KONUSUNDA FEDERASYON NE KARAR VERİRSE BİZ UYMAK ZORUNDAYIZ"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında da açıklamalarda bulunan Çapa, "Florant Hadergjonaj gribal hasta olduğu için bir defa takımla çıktı o yüzden kadroya almadık. Tirpan'ı o mevkide eksik olduğu için oynadık. Tarkan bugün gayet olumlu şeyler yaptı. Koronavirüs'ü ne kadar çok dillendirirseniz oyuncular ona odaklanır. Sahaya çıkıyorsanız oynamak zorundayız. Futbol ikili temasla oynanan bir oyun, bunlar çok oluyor. Federasyonun vereceği karar ne ise bizde ona uymak zorundayız" ifadelerini kullandı. ERSAN PARLATAN: SALI GÜNÜ RİZE'Yİ MAĞLUP EDEREK ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZKasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik eden Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Kasımpaşa'yı aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İkinci dakikada geri düşmek, son haftalarda alınan sonuçların da etkisiyle özgüvenimizi zedeledi. Erken gol yiyince moralimiz de bozuldu. İkinci yarı takım reaksiyon gösterdi ancak pozisyona giremedik. Sadece 88'inci dakikada bir pozisyona girdik onu değerlendirebilseydik puanla buradan ayrılabilirdik. Salı günü Çaykur Rizespor ile bir maçımız var. O maçı kazanarak çıkışa geçmemiş lazım. Bu maç oyuncularımız, takımımız ve camiamız için bir fırsat. Salı günü kazanıp bir çıkışa geçmek istiyoruz. Umarım gerçekleştireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuat Çapa'nın açıklamaları

Ersan Parlatan'ın açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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