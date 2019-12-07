Göztepe maçının ardından

07.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:47

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Karşılaşma sonunda, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERSAN PARLATAN HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son haftalarda çıkışlarının olduğunu ve çıkışı bu maçta da devam ettirmek için sahaya çıktıklarını söyledi. Parlatan, "Erkenden golü bulduk. Golden sonra ilk devrede Ankaragücü'nün üstünlüğü vardı. Neticesinde 1-1'i yakaladılar. İkinci yarı ilk yarı yapamadıklarımızı yapmak için sahaya çıktık. Güzel pas oyunuyla ikiyi ve üçüncü golü bulmamız bizi çok rahatlattı. Haklı bir galibiyet aldık. Çok az bir pozisyon vererek son haftalardaki çıkışımızı bu maçta da devam ettirdik" dedi.MUSTAFA KAPLAN: ŞAKA GİBİ BİR MAÇTIBu maçı kendileri için dönüm maçı olarak gördüklerini söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise taraftarlarını üzdükleri için üzüldüklerini ifade etti. Kaplan, "Fazla bir şey konuşmak istemiyorum, moralimiz bozuk. Şaka gibi bir maçtı. 30'uncu saniyede gol yiyoruz. İyi oynadığımız bir ilk yarı var, kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra ikinci de olabilirdi. 2'nci yarı arkadaşlarla o kadar konuşmamıza rağmen erken gol yemeyelim diye, 47'de bir gol daha yiyorsun. Golden sonra ister istemez motivasyonun bozuluyor. Sonrasında bir üçüncü gol maçı kopardı. Kazanan takımı kutluyoruz. Camiayı ve taraftarları üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız maçtı, daha farklı olabilirdi. Benim en büyük üzüntüm, taraftarlarımızı üzdük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ersan Parlatan'ın açıklamaları

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

Kaynak: DHA