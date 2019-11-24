24.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:41

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından teknik direktörler basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Haftalardır sıkıntı yaşadıklarını belirten Bulut, "Üstün oynamamıza rağmen, yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen topu fileyle buluşturamıyoruz. En büyük sıkıntımız o, haftalardır. Nitekim aynı şekilde kalemizde 1-2 tane pozisyon yaşıyorsunuz, biri gol oluyor. Şansla da olsa, penaltıyla da olsa, geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçı gibi, o zaman mağlup oluyorsunuz. Futbolda ne kadar üstün oynarsanız oynayın gol atamadıktan sonra maç kazanamıyorsunuz. Bizim en büyük sıkıntımız şu an maalesef o. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz, defans anlamında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermiyoruz ama aması var. Aması işte yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Rakip 1-2'ye kalıyor, birini gole çevirince ondan sonra daha stres yaşıyorsun. Çünkü 2 atman lazım maçı kazanman için. Zaten bunu başaramıyorsun, 1 tane atamıyoruz, kaldı ki iki tane atacağız. Maalesef yük birkaç futbolcunun üzerine binmiş o konuda, hücum anlamında. Onlar da zaten kaçırınca gol atacak adam bulamıyorsunuz, sorunumuz o" dedi.

Bir gazetecinin Onur ve Welinton yerine bu maçta Baiano ile Caulker'e forma vermesinin nedenini sorması üzerine Bulut, "Welinton'u performansından dolayı değil daha çok rakip Jerome'nin kafa toplarıyla ve defansta yaşayacağımız sıkıntıları düşünerek bu maç Caulker'i oynattım. Bugün de iyi bir maç çıkardı ama Welinton'un performansından dolayı değil sistemden ve rakip forvetten dolayı oynattık. Baiano'yu hücumda daha etkili olmak istediğimizden dolayı oynattık. Baiano hücum anlamında iyi ama o da uzun zamandır oynamadı. Zaten sağ kanat varyasyonlarımızda etkili olduk, Efecan ve Baiano üzerinden ama yakaladığımız pozisyonları değerlendirmedik. Efecan olsun, Cisse olsun Bakasetas olsun, oyuna iyi başladı, pozisyonları da vardı ama golü bulamadık. Bir daha tekrarlıyorum; en büyük sıkıntımız gol atamamak. Aslında iyi top oynuyoruz, kalemizde pozisyon vermiyoruz, gol atamıyoruz, çalışmamıza rağmen. Bu hafta gerçekten hücum anlamında çok çalıştık ama bazen böyle bir periyottan geçiyorsunuz. Biz öyle bir periyot yaşıyoruz. Sezona 4 galibiyetle başladık. Önemli olan 4 galibiyet veya 4 mağlubiyetle başlamak değil. Bir ortalama, bir istikrar yakalamanız gerekiyor. Biz iyi başladık ama istikrardan şu an biraz düşüşteyiz, gol atamadığımızdan dolayı ama performans olarak baktığımızda iyi oynuyoruz" diye konuştu.GÖZTEPE CEPHESİGöztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise şöyle dedi: "Tabii ki zor bir maç oldu. Öncelikle çok sevinçliyiz buradan 3 puan aldığımız için. Maçın genel anlamına bakılınca, bence ortada bir maçtı. İki takım da pozitif futbol oynamayı düşünen, iki denk rakip bugün sahada olunca, çok çetin bir mücadele geçti. Belki pozisyon açısından çok pozisyonlar olmasa da bize göre futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Tabii ki buradan 3 puan almamız bizim hedeflediğimiz bir şeydi, biz buraya 1 puan almak için gelmedik, 3 puan almak için geldik. Sonuç itibariyle 1-0 ile 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Takımın özverisi bilhassa son 20 dakika, golden sonra bütün toplara hamle yapma şansı bulması, adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti. Zaman zaman futbolumuzu yansıtabiliyoruz, bizim felsefemizi yansıtabiliyoruz, bu da bizi çok sevindiriyor, bunu çoğaltmak istiyoruz. Sonuç itibariyle bunu yapacağımıza inanıyoruz, umarım iyi günler güzel günler bizi bekliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erol Bulut'un açıklamaları

Ersan Parlatan'ın açıklamaları

Kaynak: DHA