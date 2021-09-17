Göztepe maçından notlar

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig'de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan derbide Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig'de buluşmayı başardı.

Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de oynanmış ve 2-2'lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11'de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay'ın eski başkanlarından Aslan Savaşan, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı protokol tribününden izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise stadyuma gelmedi.