Göztepe maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Yabancı kontenjanına bu kez Montero takıldı

Welinton ve N'Sakala onbire döndüSarı kart sınırında 3 futbolcuÜnal Karaman 'ın Göztepe 'de ilk maçıGöztepe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.Teknik direktör Sergen Yalçın her maçta en az 2 veya 3 oyuncuyu değiştirerek hem oyuncuları dinlendiriyor hem de takım içinde futbolculara oynama şansı tanıyor. Tecrübeli teknik adam bu kez Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inden 3 değişiklik yaparak Göztepe maçının kadrosunu oluşturdu. Fatih Karagümrük maçında sahada olan Montero, Rıdvan ve N'Koudou'nun yerine Welinton, N'Sakala ve Ghezzal 11'deki yerlerini aldılar.Kaleyi Ersin'e emanet eden Sergen Yalçın, defans dörtlüsünü Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturdu. Defansif orta saha olarak yine Josef'i kullanan Yalçın, hücum hattını Ghezzal, Atiba, Mensah ve Larin'nden kurdu. Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.YABANCI KONTENJANINA BU KEZ MONTERO TAKILDIYabancı sayısı 14 olan siyah beyazlılarda geniş kadroda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığı için her hafta iki yabancı futbolcu mecburen kadro dışı kalıyor. Fatih Karagümrük maçında Hasic ve N'Sakala'yı kadro dışına gönderen Sergen Yalçın, Göztepe karşısında yine Hasic'i kadroya yazmadı. Hasic ile birlikte kontenjana takılarak kadro dışı kalan diğer futbolcu ise sürpriz bir şekilde Montero oldu. Montero, hem Galatasaray hem de Fatih Karagümrük karşılaşmalarına 11'de başlamıştı.GHEZZAL, WELINTON VE N'SAKALA 11'E DÖNDÜBeşiktaş'ta Welinton ve N'Sakala 2, Ghezzal da 1 maç aradan sonra 11'e döndü.Glatasaray maçı öncesinde oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Welinton ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı doğrultusunda yerini Rıdvan'a kaptıran N'Sakala, 2 maç aradan sonra 11'e yazıldı. Fatih Karagümrük maçında dinlendirilen Ghezzal da 1 maç aradan sonra yeniden 11'de yerine döndü.SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCUSiyah beyazlılarda Vida, Mensah ve Ghezzal 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 112de oynatılan 3 futbolcu, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 22'nci haftada Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonpor maçında cezalı duruma düşecekler.ÜNAL KARAMAN'IN GÖZTEPE'DE İLK MAÇISüper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıktı.İzmir ekibiyle daha önce anlaşmaya varan ve hafta ortasında iç sahada 4-0'lık skorla kazanılan Gençlerbirliği maçını tribünden takip eden Karaman, Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.GÖZTEPE'DE 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Sarı kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Alpaslan Öztürk, Berkan Emir ve Soner Aydoğdu; Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ