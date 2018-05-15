Galatasaraylı Futbolcuların Göztepe Maçında Oruç Tutup Tutmayacağı Belli Değil
Galatasaray'da Müslüman yıldızların son haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında oruç tutup tutmayacakları merak konusu oldu.
Galatasaray'ın müslüman yabancılarından Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçına oruç tutarak çıkıp çıkmayacağı belirsizliği koruyor.
Fas ve Cezayirli iki futbolcunun düzenli olarak oruç tuttuğu ama bu maç için aynı şekilde hareket edip etmeyeceği netleşmedi.
TEKNİK HEYET KARARA SAYGI GÖSTERECEK
Teknik kadronun bu konuda futbolcuların iradesine saygı göstereceği ancak sağlık ekibinin oyuncularla bu konuyla ilgili görüşmeler yapabileceği belirtildi.
Göztepeli Demba Ba ise konu hakkında, "Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük." sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (36)
-
al iste habere yorumlara bak millet kendi ucagini uretsin aya ciksin sen bunlarla ugras devam devam boyle devam edin bak Almayaya Japonyaya bide kendine bak aglayip zirlarsin iste filistin icin biseyde yapamazsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
yaw ne kadar saçma bişey soruyorsunuz 18 takım var onlarda maç yapacak tek bu mu maç yapacak bunu soruyor merak ediyorsunuz. sizene tutar tutmaz Allahla onun arasında sizi niye geriyor ki. bırakın herkes kendi yaptığından sorumlu. tutsada kendine tutmasada.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
ne guzel demıs ıkı musluman namaz kılmayanlar hadısde belırtıldıgı gıbı ıslamdan cıkarCevap Yaz 3 Yayından KaldırBAYBURTLU: Ah o namaz katılanlar oruç tutanlar diyorki yaradan günahları bedelini ödeyemiyecek islamdan değil insanlıktan çıktılar namazı bile yalandan kıldılar.3 Yayından KaldırYİGİDO: sen kafayı sıyırmışsın derhal doktora yobaz Allah bile senin gibi dini bütünlerden nefret ediyo.2 Yayından Kaldır