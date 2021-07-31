Göztepe Lucas'ı kiralamak istiyor
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Göztepe Lucas'ı kiralamak istiyor

Göztepe Lucas'ı kiralamak istiyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de transfer döneminde Lourency, Baku, Arslanagic, Tijanic, Şefik ve Kahraman'a sözleşme imzalatan Göztepe'nin orta saha arayışları sürüyor.

SÜPER Lig'de transfer döneminde Lourency, Baku, Arslanagic, Tijanic, Şefik ve Kahraman'a sözleşme imzalatan Göztepe'nin orta saha arayışları sürüyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisi Fransa'nın Lyon takımında olan Brezilyalı Jean Lucas'ı kiralamak için harekete geçtiği bildirildi. Göz-Göz'de yönetimin Fransız temsilcisine teklifte bulunduğu ve oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak yaklaştığı bildirildi. Ülkesi Brezilya'da Flamengo altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Santos'ta oynadıktan sonra 2019-2020'de Lyon'a transfer oldu. Lyon'da çok fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı geçen sezon kiralık olarak Brest forması giydi. Brest'te 16 müsabakaya çıkan Lucas 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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