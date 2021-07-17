Göztepe, Lourency ile imzaladı
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Göztepe, Lourency ile imzaladı

Göztepe, Lourency ile imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe sezon başından bu yana görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe sezon başından bu yana görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etti. Yaklaşık 2 ay önce başkan Mehmet Sepil'in "Anlaşma sağlandı" diye açıkladığı ancak bir türlü resmiyete dökmediği kanat oyuncusuyla 3 yıllık mukavele yapıldı. Göztepe resmi sosyal medya hesabından da transferi duyurdu. 

Sarı-kırmızılılar, "1996 doğumlu Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı. Brezilya'dan İzmir'e 2 hafta önce gelen deneyimli futbolcu pandemi kuralları gereği 14 gün karantinada tutuldu. Herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Lourency, imzayı atar atmaz takımla çalışmalara başladı. Oyuncu son olarak Portekiz'in Gil Vicente takımında görev yapıyordu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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