Göztepe, Bitime 2 Hafta Süper Ligin Kaderini Tayin Edecek

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalıp beşinci sıraya yükselme şansını kaçıran Göztepe, kalan 2 haftada oynayacağı Atiker Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarıyla hem düşme hattının hem de zirvenin kaderini tayin edecek.

Cumartesi günü kümede kalma savaşı veren Atiker Konyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Konya'dan puan ya da puanlarla ayrılırsa son hafta öncesi rakibini ateşe atacak. Göz-Göz, son hafta ise Bornova Stadı'nda belki de şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

GÖZTEPE'DE HEDEF, LİGİ İLK 5'TE BİTİRMEK

Karşılaşmada çıkacak sonuca göre son 2 haftaya rakiplerinden puan avantajıyla giren Galatasaray veya Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan biri şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Konya'da ve İzmir'de oldukça kritik maçlar oynayacak Göztepe sezonu ilk 5 içinde tamamlamayı hedefleyecek. Ligdeki ilk sezonlarında iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Tamer Tuna, kalan 2 maçı kendilerine yakışır bir şekilde oynayacaklarını söyledi. Taraftarı her zaman mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Tuna, "Göztepe'yi sezon sonunda iyi bir seviyede bırakmak istiyoruz. Gelecek yıllara hazırlık niteliğinde bir yıl geçirdik. 2 maç kaldı. İnanarak, işimizi iyi yaparak ve üst düzey futbol oynayarak sezonu tamamlayacağız" dedi.