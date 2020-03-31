Göztepe'li Oyunculardan Taraftarlara Film Önerisi
Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda birçok kişi gibi evlerinde karantinaya çekilen Göztepe'li oyuncular, taraftarlarına evde oldukları süre boyunca izleyebilecekleri kendi favori filmlerini önerdiler.
31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda birçok kişi gibi evlerinde karantinaya çekilen Göztepe'li oyuncular, taraftarlarına evde oldukları süre boyunca izleyebilecekleri kendi favori filmlerini önerdiler.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dugout