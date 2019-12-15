Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepeli futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk antrenmanı ara vermeden Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.