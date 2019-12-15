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Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

15.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:20
Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat 5. tur rövanş maçında 18 Çarşamba günü 'ü konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepeli futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk antrenmanı ara vermeden Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA
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