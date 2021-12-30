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Göztepe kupada moral buldu

Göztepe kupada moral buldu
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalıp devre arasına 15 puanla düşme potasında giren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalıp devre arasına 15 puanla düşme potasında giren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, son 16'ya kalırken, 2021 yılını galibiyetle bitirdi. Teknik direktör Nestor El Maestro, Samsunspor karşısında genellikle as oyuncularına şans verdi. Alınan galibiyete sevindiklerini belirten Maestro, "Türkiye Kupası önemsediğimiz bir turnuva. Kazanmak bizi rahatlattı" dedi.

İkinci yarıya çok daha iyi bir şekilde gireceklerini belirten 38 yaşındaki teknik adam, "İnanıyorum ki yeni yılda çok daha güçlü olacağız. Taraftarımızı sevindirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. Transfer çalışmalarına da başlayan Göztepe sol bek Moubandje'yi önümüzdeki hafta İzmir'e davet etti. Forvet, kanat ve orta sahaya da takviye yapacak İzmir ekibinde giden futbolcular da olacak. İlk olarak Nijeryalı forvet Brown Ideye ile yollarını resmen ayıran Göztepe'de Soner, Berkan, Mihojevic, Megyeri ve Baku da listede yer alıyor.


- İzmir

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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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