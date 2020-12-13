Göztepe, kupa mesaisine başladı
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Göztepe, kupa mesaisine başladı

13.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:32
Göztepe, kupa mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Bursaspor maçı için ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmada Çaykur Rizespor maçında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Lamine Gassama takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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