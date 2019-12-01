Göztepe, kupa mesaisine başladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.