Göztepe Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.

Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA