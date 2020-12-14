Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"

14.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:14
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor maçını yöneten Özgür Yankaya'yı eleştirerek, Yankaya'nın Süper Lig hakemi olmadığını savundu.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor maçını yöneten Özgür Yankaya'yı eleştirerek, Yankaya'nın Süper Lig hakemi olmadığını savundu.

Sepil, yaptığı açıklamada, 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 6-7 yıl içinde kendi maçlarında yaptıkları hatalardan oluşan bir dosyayı tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonuna ileteceklerini söyledi.

Yankaya'nın bu sezon yönettiği 5 maçtan 2'sinin Göztepe karşılaşması olduğunu hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir. Bunu sadece biz değil, birçok kişi söylüyor. Bu arkadaşımız bol miktarda Göztepe maçına görevlendiriliyor. Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerin ligde maç yönetmesiyle biz bazı hakemlerin önünü kapatıyoruz. Maçın sonucuyla ilgili herhangi bir talebimiz yok. Daha önce de söylediğimiz gibi maçlar sahada bitmeli."

Mehmet Sepil, yeni bir Merkez Hakem Kurulunun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulunun VAR konusundaki, hakemler konusundaki şikayetleri dikkatlice dinleyip, bunlar hakkında önlem alması gerekiyor. Herkes sesini duyurmak için, lobi için şikayette bulunuyor ama biz Göztepe olarak bunlardan biri değiliz. Bizim prensibimiz mümkün olduğu kadar hakemler hakkında konuşmamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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