Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Kovid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanan Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sepil'in izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edildiği kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Mehmet Sepil, PCR Testi, Göztepe, Spor, Haberler

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