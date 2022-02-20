Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Kovid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanan Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sepil'in izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edildiği kaydedildi.
AA / Ali Korkmaz - Spor