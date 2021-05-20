Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak - Haberler Spor
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