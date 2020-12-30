Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Sepil, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sepil, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Sepil, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlık fotoğrafına oy kullandı.

Spor kategorisinde ise Sepil, "Tribünlerde görmek istediğimiz kareler" diyerek Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz