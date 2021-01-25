Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan "VAR" tepkisi Açıklaması
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Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan "VAR" tepkisi Açıklaması

25.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:28
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun." dedi.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yapılan yorumların herkes tarafından izlendiğini kaydetti.

Maç içinde bazı hakem kararlarının anlaşılamaz olduğunu kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Aynı film, aynı senaryo devam edip, karşılık buluyor, bir yerde bunun önüne geçmek lazım. Hafta boyunca hakem üzerinden yapılan spekülasyonların ardından böyle bir hakem gördük. Kaybedilen 3 puan önemli değil, telafi edilir. Futbolcularımızın, teknik ekibimizin emeklerinin karşılığını alamamaları bizi yaralıyor."

Papatya, İzmir'de çalışmış bazı yorumcuların da amigo gibi yorum yaptığını belirterek, "Onları da kınıyorum. Yüzde 99'un penaltı dediği pozisyona penaltı diyemeyen arkadaşlara selam olsun." dedi.

Beşiktaş kalecisinin Halil Akbunar'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu, Halil'in ve Titi'nin ayağına basılmasına rağmen kart bile verilmediğini kaydeden Papatya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iyi niyetle bakıyoruz. 'VAR' niye var, 'VAR' niye konuşmuyor. Körler, sağırlar birbirlerini ağırlar, bazı şeylerin değişmesi lazım. Maçları yabancı hakemlerin yönetmesi konusunda görüşler oluyordu. Ben de 'VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun.' diyorum. VAR'dan en çok canı yananlardan biriyiz. Ghezzal kafa atıyor, bizim oyuncular sarı kart görüyor. Obinna'nın ayağına basılıyor, hakem görmüyor. VAR hakemleri etkinlik olarak mı izliyor maçları, televizyonda izlediği gibi mi maçı takip ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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