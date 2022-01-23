Göztepe sol şeritte gidiyor

SPOR Toto Süper Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmasında üst sıraları hedefleyen Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, 4'te 4 yaparak milli araya çok moralli girdi. Sezonun ilk yarısında sadece 3 galibiyet elde edip toplam 15 puanla düşme potasında yer alan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda ise müthiş bir performans ortaya koydu. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u 4-0 yenip kara bulutları dağıtan Göz-Göz, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor ve Başakşehir (D) maçlarından 2-1 galip ayrılarak taraftarını mest etti.

Art arda gelen galibiyetlerle 27 puana yükselen İzmir ekibi ateş hattının uzağında kalarak rahat bir nefes aldı. Göztepe, yaklaşık 5 yıl sonra ise ilk kez üst üste 4 maçını birden kazandı. Son olarak 2017-2018 sezonunda iki kez 4'te 4 yapan Göztepe aynı başarıyı yıllar sonra sergiledi. Göztepe, 2017-2018'de 13'üncü haftada Akhisarspor'u 2-0, 14'üncü haftada Kardemir Karabükspor'u 1-0, 15'inci haftada Yeni Malatyaspor'u 3-2 ve 16'ncı haftada Konyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Bu sezon da aynı seriyi yakalayan Göz-Göz, başarılı bir süreç geçirdi.

Göztepe'nin yeni transferlerinden biri ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Ara dönemde kaleci Piric, sol bek Moubandje, golcü Di Santo ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan Göztepe'de Moubandje, Başakşehir maçında on birde sahaya çıktı. İyi bir oyun sergileyen İsviçreli futbolcu, 38'inci dakikada NDiaye'nin attığı golde güzel bir asiste imza attı. Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği Arjantinli forvet Franco Di Santo ise 21 kişilik kadroda yer aldı. Ancak, Di Santo 90 dakika kulübede bekledi. Kaleci Piric, kafilede yer almazken, Tannane ise sakatlığından dolayı forma şansı bulamadı.