Göztepe Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı
Göztepe Spor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:08
Göztepe Spor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "6 Nisan 1920 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlarız." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA