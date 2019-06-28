Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak

Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye, Birlik Müdürü Abdullah Bingöl, Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı, ihale komisyonu üyeleri ile firma temsilcileri katıldı.

8 firmanın katıldığı ihalede, en düşük teklifi 124 bin lira ile Sabırlar Ltd. Şti. verdi. İhale sonucunun yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.

Bingöl, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, ihaleyi kazanan firmanın belirlenen standartlara ve tekniğe uygun şekilde hizmeti tamamlamasını istediklerini söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları ihalelerde şaibeye meydan vermediklerini belirten Bingöl, ilçedeki cadde ve sokakları güzelleştirmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA