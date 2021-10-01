Göztepe, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile GZT Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.