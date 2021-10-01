Göztepe, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile GZT Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile GZT Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri