Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Konyaspor karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.