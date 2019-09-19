Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

19.09.2019 20:18
Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Konyaspor karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Kaynak: AA
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