Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
13.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:22
Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp antrenörleri yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz