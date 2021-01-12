Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

12.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:34
Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

Göztepe'nin yeni oyuncusu Peter Zulj ilk antrenmanına çıktı. Tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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