Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolcular iki günlük iznin ardından İttifak Holding Konyaspor maçı için ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda oyuncular 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Göztepe, yarınki antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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