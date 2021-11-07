Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Spor Toto Lig'in12'nci haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 kazanan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Spor Toto Lig'in12'nci haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 kazanan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.PALUT: TAKIMIMI KUTLUYORUMEski kulübü Göztepe'ye karşı sahaya çıktığını ifade eden genç teknik adam, "Beklemediğimiz şey ilk 15 dakikada baskıyı aşamamız oldu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık ve ataklar gelmeye başladı. Direkten dönen top, sonra gelen gol. Bizim takımın yere daha sağlam bastı ayakları. Göztepe'nin ilk yarının sonunda yediği kırmızı kart ve eksik kalması bizim gibi iyi pas yapan bir takım için gerçekten avantajdı. İkinci yarı 10 dakikada Göztepe etkili bir giriş yapsa da oyunun kontrolünü elimizde tutuk. Skoru artırabileceğimiz anlar vardı, olmadı. Konyaspor çok iyi bir gününde değildi, maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum, Göztepe'ye de başarılar diliyorum" dedi.MAESTRO: SAHADA İYİ İŞLER YAPTIK AMA SONUÇ ALAMADIKGöztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Karşılaşmada bir anlamda "dejavu" yaşadıklarını kaydeden El Maestro, şöyle konuştu: "Sahada çok iyi işler yaptık ama sonuç alamadık. Sahaya istediklerimi yansıtan oyuncularımı tebrik etmek isterim. Sahaya yansıtmak istediğimiz futbolu gerçekleştirdiler, kontrolümüz altında olarak veya kontrolümüz altında olmayarak sahada yaşanan birçok konuda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuç olarak puansız ayrılıyoruz. Bizi üzen şey bu."El Maestro, herkes her şeyi şans faktörüne bağlayabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bugün beklenmeyen durumlar yaşandı saha içinde. Sakatlık gibi, VAR faktörü gibi beklemediğimiz şeyler yaşandı. Gole çeviremediğimiz pozisyonlar var. Her takıma karşı 1, 2, 3, 4, 5 şans bulup, bunun üzerine golleri bulamazsak, bu fırsatları değerlendiremezsek karşı taraf bu cezayı keser. Özellikle ilk yarının başlarında golü nasıl bulamadık, ikinci yarının başında yine golü nasıl bulamadık anlamadım. Golü bulamamamız yenilgi için en büyük etken.""GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİYİZ"
El Maestro, genel bir olarak analiz yapmaları gerektiğini belirterek, "Herkes kendi eşinin dünyanın en güzel kadını, kendi çocuğunu en zeki çocuğu olarak görür ama gerçeklerle yüzleşmek daha farklıdır. Biz de bazı eksiklerimizi, bazı düzeltmemiz gereken şeyleri görmek için analiz yapmak zorundayız. Son haftalarda ligin ön sırasında yer alan takımlara karşı oynuyoruz. Bunlar rakiplerimiz dersek takımımız çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her ne kadar İstediğimiz sonuçları alamasak da ligin önde gelen takımlarına karşı iyi mücadele gösterdik" dedi. 'El Maestro, Yalçın Kayan'ın kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarı planlarını bu şekilde yaptıklarını belirterek, Kerim Alıcı'nın da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesinin ardından maçın ciddiyetinin kalmadığını kaydetti.- İzmir