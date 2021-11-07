Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Lig'in12'nci haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 kazanan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

El Maestro, genel bir olarak analiz yapmaları gerektiğini belirterek, "Herkes kendi eşinin dünyanın en güzel kadını, kendi çocuğunu en zeki çocuğu olarak görür ama gerçeklerle yüzleşmek daha farklıdır. Biz de bazı eksiklerimizi, bazı düzeltmemiz gereken şeyleri görmek için analiz yapmak zorundayız. Son haftalarda ligin ön sırasında yer alan takımlara karşı oynuyoruz. Bunlar rakiplerimiz dersek takımımız çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her ne kadar İstediğimiz sonuçları alamasak da ligin önde gelen takımlarına karşı iyi mücadele gösterdik" dedi. 'El Maestro, Yalçın Kayan'ın kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarı planlarını bu şekilde yaptıklarını belirterek, Kerim Alıcı'nın da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesinin ardından maçın ciddiyetinin kalmadığını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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