Göztepe-Konyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe-Konyaspor maçının ardından

Göztepe-Konyaspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda mağlup olduk." dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda mağlup olduk." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, evlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığın söyledi. Ligde son maçlar olmasına rağmen disiplinli oynamaya çalışan, yediği golden sonra maçı çevirmek için mücadelesini sürdüren oyuncularına teşekkür eden Karaman, şöyle konuştu:

"Özellikle golden sonra kapanan bir Konyaspor vardı maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde topla buluşturamadık. Mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda mağlup olduk. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz ligin kalan haftalarında bize yakışır şekilde oynayarak ligi tamamlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde
Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe-Konyaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:47:17. #1.14#

title