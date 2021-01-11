Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:02
Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut ile Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolların ayrılması sonrası idman, kulüp antrenörleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunu oynadı.

Sakatlığı devam eden Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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