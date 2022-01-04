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Göztepe, Kenan Piric'i İzmir'e getiriyor

Göztepe, Kenan Piric'i İzmir'e getiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk yarısında beklentinin altında kalan ve transfer için çalışmalarına başlayan Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i transfer görüşmelerini yapmak üzere İzmir'e getiriyor.

İZMİR (İHA) - Süper Lig'in ilk yarısında beklentinin altında kalan ve transfer için çalışmalarına başlayan Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i transfer görüşmelerini yapmak üzere İzmir'e getiriyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı küme düşme hattında kapatan Göztepe'de gözler transfere çevrildi. Özellikle kaleci transferi konusunda sarı-kırmızılı camiada hareketlilik yaşanıyor. Macar kalecisi Balasz Megyeri'yi gözden çıkaran Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ın da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı yönetim geçtiğimiz yaz transfer döneminde görüşmelerde bulunduğu Boşnak kaleci Kenan Piric'i yeniden gündemine aldı. Serbest statüde bulunan 27 yaşındaki kaleciyle bir süredir görüşmelerde bulunan yönetim, transferde aşama kaydederek Boşnak file bekçisini İzmir'e davet etti.

Öte yandan Kenan Piric'in sosyal medya hesabından havalimanında pasaportuyla bulunduğu anı paylaşması dikkat çekti. - İZMİR

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