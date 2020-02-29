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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

29.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:38
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo 'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde de dar alanda oyun oynadı.

Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Andre Poko ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmandan önce 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiklere destek olmak için Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

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