Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 3 Nisan Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'de 3 Nisan Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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