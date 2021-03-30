Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı dar alanda oyun çalışması ile tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Marko Mihojevic ve Peter Zulj, idmana katılamadı.

Öte yandan ABD'de bulunan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı ile bir araya geldi.

Görüşmede, sarı-kırmızılı kulübün milli yelken sporcularının 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılması için yapılabileceklerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:57:27. #1.15#
title