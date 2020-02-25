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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:48
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde cumartesi günü konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA

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