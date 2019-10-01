Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

01.10.2019 16:06
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.