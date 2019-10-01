Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.