Göztepe Kayserispor maçına hazır
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.
Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri