Göztepe, Kayserispor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
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Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz