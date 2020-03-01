Göztepe, Kayserispor maçına hazır
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin ve Andre Poko takımdan ayrı çalışırken, Atınç Nukan ise idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA