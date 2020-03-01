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Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

01.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:36
Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın 'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin ve Andre Poko takımdan ayrı çalışırken, Atınç Nukan ise idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA

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