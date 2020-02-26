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Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo 'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA

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