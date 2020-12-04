Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?
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Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

04.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:59
Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Göztepe, Süper Lig'in 11. Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

5 Aralık Cumartesi günü oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Süper Lig'in 11.haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 12 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti.

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