Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Göztepe, Süper Lig'in 11. Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda?
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
5 Aralık Cumartesi günü oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Süper Lig'in 11.haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 12 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti.