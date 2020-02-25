Göztepe, Kayserispor hazırlıklarına iki eksikle başladı

25.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:46

Ligde cumartesi günü konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.



Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.



Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.



