Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Mart, Spor, Haberler

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