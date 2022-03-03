Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.